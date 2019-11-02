اتحاد الكتاب ينعى فوزية مهران

نعت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، الكاتبة الكبيرة فوزية مهران، التي رحلت صباح اليوم السبت عن عمر يناهز 88 عامًا.



وانضمت الراحلة إلى عضوية النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر منذ عام 1988، وصارت عضوًا بمجلس إدارتها خلال الفترة من 2001م إلى عام 2003م.



واشتهرت الكاتبة الراحلة بلقب سيدة البحر وتعد واحدة من جيل الرواد الذين أسهموا فى إثراء مسرح الثقافة الجماهيرية؛ حيث أسهمت فى القوافل الثقافية الموجهة إلى القرى والنجوع.



نالت جائزة الدولة التقديرية، ووضعت العديد من المؤلفات منها جياد البحر، أغنية للبحر، بيت الطالبات، فنار الأخوين، حاجز أمواج ورب أجعل لى آية.