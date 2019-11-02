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رئيس مواد البناء بـ"الصناعات" يكشف حقيقة تراجع أسعار الحديد والأسمنت

السبت 02/نوفمبر/2019 - 07:45 م
الحديد
الحديد
رباب الأهواني
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قال الدكتور كمال الدسوقي، نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إنه بعد 2016، تم تحرير الاقتصاد المصري وعودته إلى الطريق الصحيح والتوجه إلى سياسات السوق الحرة والعرض والطلب، مشيرا إلى أنه سبق وتنبأ خبراء الاقتصاد بأن السوق المصرية ستعود إلى الاستقرار بعد التضخم في 2016.

وأضاف "الدسوقي" خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "اليوم" المُذاع عبر فضائية "DMC" مع الإعلامي عمرو خليل، أن المصريين سيبدأون في جني الثمار بعد ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصري التي نشهدها في هذه الفترة، مشيرا إلى أن معظم مواد البناء من الأسمنت والحديد ستتراجع أسعاره بنسبة 25% خلال الشهرين المقبلين.

وأوضح رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات أن التراجع في أسعار مواد البناء يعطي مؤشرات أكيدة بأن الأسعار ستنخفض في العديد من القطاعات الأخرى.

وتابع: "الأسعار ستنخفض بنسبة كبيرة بسبب ارتفاع قيمة الجنيه"، مشيرا إلى أن انخفاض الأسعار سينعكس بنسبة كبيرة على حياة المواطنين.

وكان مجلس الوزراء وافق الشهر الماضي، على خفض أسعار الغاز لصناعة الأسمنت إلى 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بدلا من 8 دولارات.

كما خفضت الحكومة سعر الغاز لصناعات الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين إلى 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بدلا من 7 دولارات.

وأبقت الحكومة على أسعار الغاز لباقي الصناعات الأخرى دون تغيير، بحسب القرارات الصادرة سابقا في هذا الشأن.

وتتراجع أسعار الحديد منذ أوائل شهر يونيو الماضي، والسبب هو انخفاض أسعار الخردة والبليت عالميًا، حيث وصل سعر طن الخردة الآن إلى 220 دولارًا بدلا من 235 دولارًا منتصف الشهر الجاري، وسعر طن البليت إلى 370 دولارًا، بدلا من 400 دولار منتصف الشهر الجاري.


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