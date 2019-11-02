كريم عبدالجواد بعد الفوز: حققت حلم الطفولة

تُوِّج كريم عبدالجواد، المصنف الرابع عالميًا، بلقب بطولة مصر الدولية للإسكواش، التى أقيمت تحت سفح الأهرامات فى الفترة من ٢٤ أكتوبر وحتى ١ من نوفمبر، بعد فوزه على مواطنه على فرج، المصنف رقم ١ على العالم.

«الدستور» التقت لاعب الأهلى الذى حقق اللقب الثانى له أمام الأهرمات، بعد تتويجه بالبطولة فى العام ٢٠١٦، للحديث عن فوزه باللقب، ومشوار البطولة.



■ حققت اللقب الثانى فى تاريخك أمام الأهرامات.. ما الفارق بين اللقبين ٢٠١٦ و٢٠١٩؟

- اللعب أمام الأهرامات كان حلمًا لى منذ بدايتى مع الإسكواش، وهذه المرة التتويج مختلف تمامًا، فهذه البطولة نجحت بشكل كبير جماهيريًا وتنظيميًا، والحضور الجماهيرى الذى جاء لتشجيعنا كان كبيرًا للغاية، وكان من أهم أسباب نجاح البطولة، وأنا سعيد جدًا بإنجازى، خاصة أنه جاء على حساب المصنف رقم ١ على العالم.

وشهدت البطولة هذا العام مشاركة لاعبين أجانب من ٢٢ دولة مختلفة، بجانب الجمهور الذى جاء من أنحاء العالم لمشاهدة المباريات، وأعتقد أن أفضل مكان فى العالم من الممكن أن تقام فيه بطولة هو هذا المكان، وكانت فكرة رائعة أن تقام بطولتا العالم للسيدات ومصر الدولية رجال أمام الأهرامات.

■ مواجهاتك مع على فرج غالبًا ما تكون قوية جدًّا وتمتد لـ٥ أشواط.. لكن تلك المرة حسمتها لصالحك فى ٣ أشواط.. ماذا عن هذا النهائى؟

- على هو المصنف رقم ١ على العالم، وهو من أفضل اللاعبين الذين أنجبتهم مصر فى تاريخ لعبة الإسكواش، نحن نلعب معًا منذ أن كان عمرنا ٩ سنوات وتجمعنا صداقة قوية، ومواجهاتنا دائمًا تكون صعبة على كل منا، لأن كل لاعب يحاول فرض أسلوبه على إيقاع المباراة، وأنا سعيد جدًا بتحقيق هذا اللقب أمام منافس قوى مثل على فرج.

■ أيهما أصعب بالنسبة لك.. مواجهة منافس مصرى أم أجنبى فى نهائى أى بطولة تخوضها؟

- مواجهة بطل مصرى الأصعب، خاصة أننا تجمعنا علاقة أخوة وصداقة منذ وقت طويل، سواء محمد الشوربجى أو على فرج أو مروان الشوربجى، ويكون مطلوبًا منا الفصل بين الصداقة تمامًا والتركيز فى المنافسة داخل القفص الزجاجى، كما أن الجماهير الحاضرة فى المدرجات تكون منقسمة فى التشجيع؛ لأن كلا المتباريين مصريان، إذا كانت البطولة تقام فى مصر.

■ ما سر سيطرة المصريين على عرش الإسكواش العالمى؟

- نمتلك مدربين ولاعبين على أعلى مستوى، كما أن بطولة الأهرام منذ ظهورها فى التسعينيات ساهمت فى خروج جيل عاشق للعبة الاسكواش وقرر ممارستها، منذ طفولتنا كنا نشاهد أحمد برادة ورامى عاشور وعمرو شبانة وهم يتألقون أمام الأهرامات، لذلك الكثير من الأبطال المصريين الحاليين للاسكواش قرروا احترافها، وازداد الاهتمام من الأندية بالنشء وهو ما جعلنا نرى هذه السيطرة.

■ ماذا عن أصعب مواجهة لك فى بطولة مصر الدولية المفتوحة «الأهرام»؟

- كل المواجهات كانت صعبة، فهى بطولة بمشاركة أفضل ٦٤ لاعبًا فى العالم، لكن ربما المنافسات من الدور نصف النهائى تزداد سخونة؛ لأن أى لاعب يضع فى ذهنه أن خطوة واحدة قد تفصله عن التتويج.

■ كنت تتصدر التصنيف العالمى للاسكواش منذ سنوات وتراجعت للمركز الرابع.. ما سبب هذا التراجع؟

- بالفعل وصلت لقمة التصنيف فى العام ٢٠١٧ وبعدها لحقت بى إصابة أرجعتنى للمركز رقم ١٠ وتقدمت بعدها للمركز الرابع من جديد، أفكر فى كل بطولة على حدة من أجل الفوز بها، وبعدها سأعود لصدارة التصنيف من خلال فوزى بكل لقب.

■ ما المنافسات التى تستعد لها فى الفترة المقبلة؟

- أخوض حوالى ١٣ بطولة فى هذا الموسم، لكنى حاليًا أستعد للمشاركة فى بطولة العالم للرجال مع منتخب الاسكواش فى الدوحة التى تنطلق يوم ٨ نوفمبر.



