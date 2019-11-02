كيف استغل أردوغان العدوان على سوريا لسحق المعارضة في الداخل؟

نقلت قناة "إكسترا نيوز"، عن شبكة يورونيوز، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، استغل عدوانه على شمال شرق سوريا، لسحق المعارضة التركية في الداخل التركي.



وأشارت القناة، إلى أن أردوغان شن حملة غير مسبوقة لسحق الآراء المعارضة سواء كان ذلك داخل وسائل الإعلام أو عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.



وأضافت أن الحملة شملت شخصيات حزبية وسياسية وصحفيين مستقلين.

