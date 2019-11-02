صالح الجسمي لـ"إنجي خوري": راح أبلغ عنك السلطات في دبي

حذّر الإعلامي صالح الجسمي، شقيق المطرب الإماراتي حسين الجسمي، عارضة الأزياء السورية إنجي خوري من إثارة المشاكل وتجاوز الخطوط الحمراء بعد ترحيلها من لبنان إلى دبي.



ووجه الإعلامي صالح الجسمي، رسالة شديدة اللهجة إلى إنجي خوري، خلال فيديو نشره على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قال فيه: "أحذرك من إثارة المشاكل والجدل وتجاوز الخطوط الحمراء في دبي"، متابعا: "هنا أكثر حزما من لبنان ولن يسمح لكي بالعبث في دبي".



واستكمل: "أنا لن أترك لكِ مجالا أن تعيثي فى الأرض فسادًا، وراح أبلغ عنك السلطات في دبي لوقفك عند حدك إذا لم تلتزمي القواعد العامة".



يُذكر أن عارضة الأزياء السورية "إنجي خوري" أثارت الجدل مؤخرا بعد دخولها في أزمة شديدة مع الفنانة اللبنانية "قمر" على إثرها تم ترحيل "إنجي خوري" من لبنان، فاتجهت إلى الإمارات.

