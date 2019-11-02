الحوثيون يعترفون بقصف التحالف مناطق متفرقة من صعدة

قصف طيران التحالف الذى تقوده الرياض، ضد جماعة الحوثيين في اليمن مناطق بمحافظة صعدة الحدودية مع المملكة السعودية.



وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة، مساء اليوم السبت، أن "طيران التحالف شن سلسلة غارات على مناطق متفرقة في منطقة مران بمديرية حيدان جنوب غربي صعدة، واستهدف بـ 6 غارات منطقة غافرة في مديرية الظاهر جنوب غربي صعدة، وبغارتين منطقة آل علي في مديرية رازح غرب صعدة.