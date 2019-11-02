كاجول تهنئ شاروخان بعيد ميلاده.. صورة

هنأت النجمة الهندية كاجول، صديقها الفنان شاروخان، بعيد ميلاده 54 والذي يتوافق مع تاريخ اليوم 2 نوفمبر، ونشرت صورة لهما عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".



وعلقت على الصورة قائلة: "عيد ميلاد سعيد لصديقي الحلو.. لكثير من الابتسامات مثل هذا! أتمنى لك يومًا رائعًا".



يذكر أن كاجول، ترتبط بعلاقة صداقة قوية بشاروخان، وتعد هي الأقرب له بين نجوم بوليوود، وشاركته في عدد من الأعمال الفنية التي حققت نسبة نجاح كبيرة وقت عرضها.

