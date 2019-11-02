خالد الجندي: علموا أولادكم قيمة الوقت

قال خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: "علموا أولادكم قيمة الوقت".



وأضاف "الجندي" خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المُذاع عبر فضائية "DMC": "يتم سرقتنا يوميًا بشكل واضح بسبب مواقع التواصل الاجتماعي".



وأوضح أن المجتمع يقضي وقتًا طويلًا جدًا على السوشيال ميديا، مشيرًا إلى أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هاجر عندما كان عمره 53 سنة، وتوفي عندما كان عمره 63 سنة، وكل الوقت الذي قضاه في المدينة المنورة عشر سنوات، منهم ثمان قضاها في الغزوات والفتوحات والصدامات العسكرية.

