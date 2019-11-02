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بعد هدفه في ليفربول.. كم دقيقة احتاجها تريزيجيه ليسجل في البريميرليج؟
السبت 02/نوفمبر/2019 - 06:29 م
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تمكن الدولي المصري محمود حسن
تريزيجيه
، لاعب أستون فيلا الإنجليزي، من تسجيل أول أهدافه في البريميرليج مع فريقه الجديد.
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