السبت 02 نوفمبر 2019 الموافق 05 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
RevUP Advertisements

توك شو

خالد الجندي: العمر مجرد رقم.. والله ينظر إلى الأعمال

السبت 02/نوفمبر/2019 - 06:05 م
جريدة الدستور
رباب الأهواني
طباعة
قال خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الهمّة لا تتقيد بزمن ولا فراغ، مشيرًا إلى أن الهمّة هي همّة القلب.

وأضاف "الجندي" خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المُذاع عبر فضائية "DMC": "هناك بعض المشايخ شُعلة نشاط، يقضي وقته في توجيه وإرشاد الناس وإعطاء الدروس الدينية، وتطوير خطب الجمعة، بينما تجد آخر في غاية الكسل".

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن هناك عددًا من الأئمة لا يضيعون أوقاتهم، متابعًا: "لو أن واحدًا منا قاس عدد مؤلفات الإمام السيوطي بعدد سنوات حياته، نقول مستحيل أن حياته تكفي لإنجاز مثل هذه المؤلفات العظيمة".

وتابع: "الناس تظن أن عُمر الأربعين هو نهاية العمر والصحة والهمم العالية"، مؤكدًا أنهم يفهمون فهمًا خاطئًا، واستشهد بقوله تعالى في سورة الأحقاف: "حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۖ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ".

واستكمل: "عمر الأربعين هو بداية الحياة، والأعمار في الحياة مجرد أرقام"، متابعًا: الله ينظر إلى الأعمال.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 7 ساعات

الباز يفضح "أُجراء قطر" وجرائم الأتراك ضد الأرمن فى "90 دقيقة"

منذ حوالي 6 ساعات

اعترافات مرتكب "مذبحة المرج": ما استحملتش أشوفها مع حد غيري

منذ حوالي 3 ساعات

الحبس 3 سنوات للفنانة سمية الخشاب

منذ حوالي 5 ساعات

النائب العام يحيل "كمسرى قطار طنطا" للجنايات

ads

الصور

image description

حفل تكريم المساهمين فى ملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان

image description

تدريب المنتخب الأوليمبي استعدادا لأمم أفريقيا تحت 23 سنة

image description

بروفات المطرب اللبناني سعد رمضان في دار الأوبرا

image description

انتعاش السياحة في دهب

image description

محمد منير يبدع في افتتاح مهرجان الموسيقي العربية (صور)

الأكثر قراءة

الحبس 3 سنوات للفنانة سمية الخشاب

بلاغ جديد للنائب العام يطالب بمحاكمة عاجلة لجمال عيد

"المالية" تعلن عن وظائف حكومية شاغرة

ظهور "الثعبان الأعمى" بعد 172 عاماً من الاختفاء

أيام زمان

محمد هنيدي يغني في فرح السقا (فيديو نادر)

رضا عبد العال يروى تفاصيل المسلسل الذى جسد قصة حياته

غضب أحمد رمزي من يوسف شاهين بسبب "الشريف".. تعرّف على القصة

«إحداهن تسببت في حريق».. أغرب حكايات أغنيات حكيم

نجم الساعة

«إحداهن تسببت في حريق».. أغرب حكايات أغنيات حكيم

الصحة

تيفود بلا علاج.. خطر جديد يهدد الدول العربية

أصل وفوائد الجبنة موتزاريلا

الأطباء يخفقون في مناقشة تكاليف الاختبارات الجينية للسرطان

أعراض ومشاكل النوم مع سن اليأس

الرئيس نيوز

باحث سياسي: تظاهرات الجمعة الـ"37" بمثابة تأميم احتفالات ثورة نوفمبر بالجزائر

الكشف عن مواعيد عروض الأفلام في "بانوراما الفيلم الأوروبي"

غدا.. "عاشور" يترأس هيئة الدفاع عن محامي بلقاس

تركيا: سنعيد الدواعش فى الشمال السورى إلى بلادهم الأوربية

منوعات

دراسة: النوم العميق ينظف دماغك ويحميك من "ألزهايمر"

وفاة المتسابق الإندونيسي موناندار إثر حادث بحلبة سيبانج

"تيك توك".. تطبيق الـ 500 مليون مستخدم ينمو سريعًا رغم الجدل

أحمر وأبيض وأسود.. زي المنتخب الأوليمبي في أمم إفريقيا

كشكول

بالصور.. جولة لطلاب القاهرة داخل الحماية المدنية

عميد "دراسات الزقازيق" يتناول الغذاء مع الطالبات فى المدينة

إنطلاق البوابة الإلكترونية لتعليم الوادى الجديد

بدء التسجيل لدورة أكاديمية ناصر العسكرية لمعلمي الجيزة

إسلام سياسي

مرصد الإسلاموفوبيا يرحب بدعوة 50 شخصية فرنسية لمواجهة الإسلاموفوبيا

منظمة خريجى الأزهر تدين التفجير الإرهابى فى أفغانستان

جنرال عسكري عراقي يروي شهادته حول تنظيم داعش الإرهابي

"مختار نوح" يفضح ولاء الإخوان السابق لمبارك في مقال جديد


زيت وسكر

أسعار الفاكهة في ختام تعاملات اليوم

250 ألف جنيه.. حصيلة مخالفات سرقة الكهرباء

تحكم في لغة جسدك من خلال 9 خطوات .. تعرف عليها!

جرام الذهب يسجل 677 جنيهًا بختام السبت

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
هيئة الأمر بالملبوس والذوق العام
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ مصطفى عبدالرازق.. المنادى بالحرية الفكرية «٤»
د.كريمة الحفناوى
التحية لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية.. والفخر للسينما السودانية
بسنت حسن
صانعو القبح
المزيد

الثقافة

29 نوفمبر.. عرض "واحد صاحبي ماتعرفوش" على المسرح الكاثوليكي

فن كتابة القصة ولقاءات أدبية بـ"ثقافة أسيوط"

"ثقافة المنوفية" تناقش التغذية الصحيحة لذوى القدرات الخاصة

بالصور.. انطلاق معرض"حيفا بوك ستور"

صفحتنا ع الفيس بوك