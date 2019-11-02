خالد الجندي: العمر مجرد رقم.. والله ينظر إلى الأعمال

قال خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الهمّة لا تتقيد بزمن ولا فراغ، مشيرًا إلى أن الهمّة هي همّة القلب.



وأضاف "الجندي" خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المُذاع عبر فضائية "DMC": "هناك بعض المشايخ شُعلة نشاط، يقضي وقته في توجيه وإرشاد الناس وإعطاء الدروس الدينية، وتطوير خطب الجمعة، بينما تجد آخر في غاية الكسل".



وأوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن هناك عددًا من الأئمة لا يضيعون أوقاتهم، متابعًا: "لو أن واحدًا منا قاس عدد مؤلفات الإمام السيوطي بعدد سنوات حياته، نقول مستحيل أن حياته تكفي لإنجاز مثل هذه المؤلفات العظيمة".



وتابع: "الناس تظن أن عُمر الأربعين هو نهاية العمر والصحة والهمم العالية"، مؤكدًا أنهم يفهمون فهمًا خاطئًا، واستشهد بقوله تعالى في سورة الأحقاف: "حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۖ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ".



واستكمل: "عمر الأربعين هو بداية الحياة، والأعمار في الحياة مجرد أرقام"، متابعًا: الله ينظر إلى الأعمال.

