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فن

محمد الشرنوبى يستعد لحفل الموسيقى العربية (صور)

السبت 02/نوفمبر/2019 - 06:03 م
جريدة الدستور
حسين الجندي
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يستعد المطرب الشاب محمد الشرنوبى لإحياء حفل مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ 28 يوم 11 نوفمبر المقبل، بالبروفات بمصاحبة المايسترو الشاب أحمد حسن فكرى.

ويغنى الشرنوبى خلال الحفل عدد من أغنياته منها "النفسية، وعادى وبراحتك، ومفيش داعى، وحته من الخيال، وصبح الصباح، وعارفة، وخلانى بعدت، وبقوى قلبك، والبنت اللى بتحلم بيها، وزى الفصول الأربعة".

يذكر أن محمد الشرنوبى أحيا أمس الأول حفلًا كبيرًا بمقر قيادة القوات البحرية برأس التين بالإسكندرية بحضور كبار قيادات القوات البحرية والمسلحة.
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