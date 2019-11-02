"قسد": انفجار تل أبيض جزء من مخطط تركيا لإفراغ سوريا

علقت قوات سوريا الديمقراطية، على حادث انفجار سيارة مفخخة في منطقة تل أبيض السورية، اليوم السبت، التي أسفرت عن مقتل 10 أشخاص.



وقال المتحدث باسم "قسد" في تصريحات صحفية منذ قليل، إن انفجار سيارة مفخخة بمدينة تل أبيض يعد جزءا من مخططات تركيا الممنهجة لإفراغ المدن وإحداث تغيير في التركيبة السكانية.



وأضاف أن كل المناطق التي تحتلها تركيا تشهد انفجار سيارات مفخخة يوميًا وأنقرة تتحمل مسئوليتها.



وشهدت مدينة تل أبيض السورية، الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، انفجار سيارة مفخخة بالقرب من محطة وقود في المدينة الواقعة شمال مدينة الرقة.



وأسفر الانفجار عن مقتل 10 أشخاص من مقاتلين ومدنيين، فيما أصيب أكثر من 21 آخرين بجراح متفاوتة، بعضهم في حالات خطرة، وفقًا لما ذكره المرصد السوري لحقوق الإنسان.