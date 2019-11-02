أول ظهور لغادة جريدي بعد الأزمة الصحية.. صورة

شاركت الفنانة التونسية غادة جريدي، نجمة برنامج "ستار أكاديمي"، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، بأول صورة لها بعد الأزمة الصحية التي تعرضت لها ونقلت على إثرها لإحدى المستشفيات الخاصة.



وعلقت غادة جريدي، على الصورة قائلة: "ربي يفضلكم وربي يعطيكم على قد قلوبكم الباهية.. سامحوني كان مجوبتكمش خاطر مكنتش قادرة نجاوب الحمد لله أنا في صحة جيدة غصرة وتعادت كل ابتلاء من عند ربي".



وأضافت: "نحبكم برشا ونشكركم برشا ونحب نشكر الناس اللي بالحق تفجعت عليا وناس اللي دعتلي واللي وقفت في ظهري من قلبها الله يخليكم دايما تاج فوق راسي ونحب نشكر زاده أصحابي اللي لقيتها في وقت غصرتي بجنبي نحبكم الكل".

