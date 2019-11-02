ترامب يدافع عن أمريكيتين اتهمتا بالعمالة لصالح روسيا

دافع رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، عن سياسيتين أمريكيتين اتهمتهما منافسته في انتخابات الرئاسة الأخيرة، هيلاري كلينتون، بالتواطؤ مع الحكومة الروسية.



وانتقد ترامب بشدة، أثناء حشد انتخابي أقيم في ولاية ميسيسيبي، أمس الجمعة، الاتهامات التي وجهتها كلينتون إلى النائبة الديمقراطية والمرشحة المحتملة عن حزبها في انتخابات الرئاسة المقبلة، تولسي جابارد، والمرشحة عن حزب الخضر في الانتخابات الأخيرة، جيل ستاين.



وقال ترامب متحدثا عن كلينتون: "هي جميلة طبعا، هل سمعتم ماذا حصل الأسبوع الماضي؟، لا أعرف من هي تولسي جابارد، لكنني أعرف شيئا واحدا، وهو أنها ليست عميلة لروسيا، وأما بخصوص جيل ستاين، فهي من الخضر بطبيعة الحال، لكن هذا الأمر ليس مخيفا، وأعرف أنها أيضا ليست عميلة لروسيا".



وشدد الرئيس الأمريكي على أنه أمضى عامين لتبرئة ساحته من الادعاءات الباطلة التي وردت بحقه على لسان كلينتون، ورحب مؤيدو ترامب بهذه الانتقادات الموجهة إلى منافسته الديمقراطية السابقة في السباق الرئاسي، مرددين شعارا يطالب بسجن كلينتون.



وفي أكتوبر الماضي، قالت كلينتون في مقابلة إن جابارد "أكثر المرشحين في الانتخابات المقبلة الذين يفضلهم الروس"، ثم وصفت ستاين بأنها "عميلة لروسيا.



وسبق أن أعلنت كلينتون، مرارا أن حصول المرشحة عن الخضر على 1% من الأصوات في انتخابات عام 2016 منعها من الفوز، مدعية أن موسكو تقف وراء هذا الأمر.