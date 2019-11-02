البورصة تعلن تفاصيل هيكلة مؤشراتها خلال أسبوع

كشفت مصادر عن أن إدارة البورصة المصرية انتهت من عملية الهيكلة الشاملة لقطاعات السوق المختلفة، مؤكدة أن الإعلان عن تفاصيل الهيكلة الشاملة سيتم خلال أسبوع.



وأكدت مصادر أن عملية الهيكلة انتهت إلى تقليص عدد القطاعات إلى 13 بدلًا من 17، وفقًا لأفضل المواصفات والممارسات العالمية، لتكون أكثر تعبيرًا عن نشاط الشركات، ما يساعد المستثمرين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بشكل سليم ومبني على تحليلات دقيقة ومعلومات موثقة.



يشار إلى أن البورصة بها 17 قطاعًا يضم 244 شركة مقيدة، وستعلن البورصة الأسبوع المقبل النتائج النهائية والتي ستشهد تغيرًا لعدد من القطاعات.