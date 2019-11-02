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عالم

وزير الخارجية التركي يبدأ زيارة إلى قطر

السبت 02/نوفمبر/2019 - 05:36 م
مولود تشاووش أوغلو
مولود تشاووش أوغلو
نيفين أشرف
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تواصل الدوحة توطيد علاقتها بأنقرة رغم استمرار المقاطعة العربية لها، إذ يبدأ وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، زيارة رسمية إلى قطر اليوم السبت، وتستمر حتى غد الأحد، بدعوة من نظيره القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ويتناول اللقاء الاستعدادات للاجتماع الخامس للجنة الاستراتيجية العليا التركية-القطرية.

وتأتي الزيارة في ظل استمرار الأزمة القطرية التي تقترب من عامها الثاني بعد أن أعلنت دول الرباعي العربي لمكافحة الإرهاب "السعودية، الإمارات، البحرين، ومصر" في الخامس من يونيو 2017، قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر بسبب تعاونها مع إيران، ودعمها للإرهاب، وهو ما تتنصل منه الدوحة حتى الآن، فيما آثرت الكويت ممارسة دور الوسيط العربي لإنها الخلاف.

وشهدت العلاقات الثنائية بين قطر وتركيا، تعاونًا متزايدًا منذ اندلاع الأزمة القطرية، إذ أعلن تميم بن حمد عن ضخ استثمارات بقيمة 15 مليار دولار لإنقاذ الاقتصاد التركي، فيما دافعت الدوحة باستماتة عن التدخل التركي في سوريا مؤخرًا، معتبرة أن ما فعله "أردوغان" بسوريا "ليس جريمة" وإنما حق أنقرة في حماية أمنها القومي كما جاء على لسان مسئولين قطريين.
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