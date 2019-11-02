نجلاء بدر بـ"البكيني".. ومتابعة: الصيف خلص "ارحمينا"

شاركت الفنانة نجلاء بدر، متابعي صفحتها الرسمية على "إنستجرام" بصورة جديدة لها.



وظهرت نجلاء بدر في الصورة بالمايوه البكيني، وهو ما أثار غضب متابعة لها لتعلق على الصورة قائلة: "ارحمونا بقى، الصيف والبكيني خلصوا الحمد لله، إلبسوا بقى"، وعلق آخر: "والله حرام، ارحمونا".



يُذكر أن آخر أعمال نجلاء بدر الدرامية مسلسل "أبو جبل"، بطولة الفنان مصطفى شعبان، الفنانة التونسية عائشة بن حمد، والذي تم عرضه في السباق الرمضاني وحقق نجاحا كبيرا.

