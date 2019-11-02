29 نوفمبر.. عرض "واحد صاحبي ماتعرفوش" على المسرح الكاثوليكي

يستعد فريق "أبيض فى أسود" لتقديم رابع عروضه "واحد صاحبى ماتعرفوش"، يومى الجمعة والسبت ٢٩ و٣٠ نوفمبر الجاري، على المسرح الكاثوليكى - مسرح النيل بوسط البلد فى تمام الساعة السادسة ونصف مساء.



العرض من بطولة أحمد الشرقاوى، أيمن صلاح، مهرة مدحت، باهر الشافعى، باسم موريس، عبدالرحمن حسن، عمر الجمل، أمل مصطفى، حسن سعيد، أحمد توبة، ياسمين أحمد، إبراهيم مصطفى، وملاك فيكتور، ومن تأليف عمر الجمل وباسم موريس، ديكور وإخراج موريس عدلى.