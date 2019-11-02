مسئول أمريكى: ملف المساعدات العسكرية للبنان لا يزال معلقًًا

كشف مسئول أمريكي، أنه قد يتم التراجع عن تجميد المساعدات العسكرية للبنان، مشيرًا إلى وجود محاولات لإقناع البيت الأبيض بأن المساعدات العسكرية لن تذهب لحزب الله، وفقًا لما ذكرته "العربية.نت" في نبأ عاجل لها.



وأوضح المسئول الأمريكي، أن ملف المساعدات العسكرية للبنان لا يزال معلقًا، معربًا عن أمله في أن تحل مسألة مساعدات الجيش اللبناني الأسبوع المقبل.



تأتي التصريحات في ظل استمرار الاضطرابات التي يشهدها لبنان منذ اندلاع الاحتجاجات والتظاهرات بأرجاء البلاد في وقت سابق من أكتوبر الماضي، الأمر الذي أدى إلى استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، من منصبه، فيما توالت الدعوات لضرورة الإسراع في تشكيل حكومة إنقاذية تستمع إلى مطالب الشعب اللبناني.