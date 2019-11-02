"النفخ عامل شغل".. خناقة بين حلا شيحة ومتابعة لها بسبب "صورة"

تعرضت الفنانة حلا شيحة، لهجوم من متابعة لها، بعد نشرها صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع "إنستجرام".



وظهرت "حلا" في الصورة بشفايف أكبر حجما عن المعتاد، مما عرضها للهجوم.



وعلقت إحدى المتابعات، على الصورة، قائلة: "النفخ عامل شغل" وهو ما أثار غضب الفنانة حلا شيحة، لتبادرها بالرد: "أنا مش نافخة أي حاجة خالص".



يُذكر أن حلا شيحة شاركت الفنان محمد رمضان في بطولة مسلسل "زلزال" والذي عرض في رمضان الماضي وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر. ‎‏ ‏

