مقتل 10 أشخاص فى انفجار سيارة مفخخة بتل أبيض السورية

شهدت مدينة تل أبيض السورية، الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، انفجار سيارة مفخخة بالقرب من محطة وقود في المدينة الواقعة شمال مدينة الرقة.



وأسفر الانفجار الذي وقع بعد ظهر اليوم السبت، عن مقتل 10 أشخاص من مقاتلين ومدنيين، فيما أصيب أكثر من 21 آخرين بجراح متفاوتة، بعضهم في حالات خطرة، وفقًا لما ذكره المرصد السوري لحقوق الإنسان.



وأفاد المرصد السوري بوقوع اشتباكات شهدتها محاور منطقة أبو رأسين (زركان)، بين قوات سوريا الديمقراطية من جانب، والفصائل الموالية لتركيا من جانب آخر، وسط قصف واستهدافات متبادلة بشكل مكثف.



وأسفرت الاشتباكات التي استمرت منذ مساء أمس وحتى وقت متأخر بعد منتصف ليل الجمعة- السبت، عن معاودة "قسد" للتقدم واستعادتها السيطرة على قرى داودي وعزيزة وقاسمية وجميلية و3 قرى أخرى في المنطقة، وسط معلومات عن مزيد من الخسائر البشرية بين طرفي القتال.