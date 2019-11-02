"النواب الأمريكى" يستدعى وزير الطاقة للتحقيق بشأن ترامب

قام مجلس النواب الأمريكي، اليوم السبت، باستدعاء وزير الطاقة ريك بيري للإدلاء بشهادته في التحقيق الذي يجريه محققون من المجلس بشأن توجيه اتهام بالتقصير للرئيس دونالد ترامب.



ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن مسئول مطلع على التحقيق، لم تكشف عن هويته، أن بيري سيمثل أمام المحققين في مجلس النواب يوم 6 نوفمبر الجاري.



كانت نانسى بيلوسى، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، قد أعلنت أمس الجمعة، أنها تتوقع أن يبدأ المجلس في عقد جلسات الاستماع العلنية لبحث توجيه الاتهام إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتقصير خلال شهر نوفمبر الحالي.



وأضافت بيلوسي في اجتماع الدائرة المستديرة مع المحررين والصحفيين بوكالة بلومبيرج:" "أفترض أنه ستكون هناك جلسة استماع علنية في نوفمبر"، وأن أي قضية يتم إجراؤها لإقالة الرئيس "يجب أن تكون مكتملة الأركان".



تصريحات بيلوسي جاءت بعد يوم واحد من تبنى مجلس النواب الأمريكي، قرارًا بشأن بدء عملية رسمية، لعقد جلسات الاستماع العامة في التحقيق، فيما إذا كان ترامب استخدم منصبه للضغط على أوكرانيا، لفتح تحقيق بدوافع سياسية في مقابل الإفراج عن مساعدات عسكرية.



وقالت بيلوسي إن جلسات الاستماع السرية للشهود سوف تستمر طالما أنها "مثمرة".