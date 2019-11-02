سمية الخشاب ليست الأولى.. فنانات تورطن فى "شيكات دون رصيد"

قضت محكمة الدقي، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمود هلال، وأمانة سر ضياء الدين صبحي، بمعاقبة الفنانة سمية الخشاب، بالحبس 3 سنوات وكفالة 50 ألف جنيه؛ لاتهامها بإصدار شيك دون رصيد.



كان الفنان أحمد سعد قد أقام جنحة مباشرة برقم 17590 لسنة 2019، اتهم فيها الفنانة سمية الخشاب "طليقته" بإصدار شيك دون رصيد بقيمة مليون جنيه لصالحه، ولم تكن الفنانة سمية الخشاب هى الفنانة الوحيدة التي وقعت في فخ الشيك دون رصيد.



"الدستور" ترصد أبرز الفنانات اللاتى تورطن في قضايا "شيك دون رصيد".



- بوسي

كانت المطربة "بوسي" من أشهر المطربات التي تم الحكم عليهن في قضايا الشيك دون رصيد، حيث إنه في سبتمبر 2019 ألقت قوة أمنية القبض على بوسي بمنزلها بالتجمع الخامس، بسبب أحكام قضائية نهائية واجبة التنفيذ.



تعود تلك القضايا إلى الخلافات المتبادلة بين بوسي وزوجها السابق فطين، حيث إنها حررت له عددًا من الشيكات دون رصيد منذ سنوات.



- راندا البحيري

تعتبر الفنانة راندا البحيري من أشهر الفنانات اللاتي وقعن في فخ قضية شيك دون رصيد، حيث إنها تورطت في قضية تزوير عقد بيع شقة والتعديل فيه، وحُكم عليها في بداية الأمر بالحبس عام كامل مع الأشغال.



وحينها تدخل محاميها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لطي صفحة القضية، التي تتم في محكمة جنح مستأنف عابدين، وقضت بقبول معارضة الفنانة "راندا" على حكم حبسها، وقررت المحكمة تخفيف الحكم عليها من الحبس مع الأشغال إلى الحبس سنة مع إيقاف التنفيذ.



- نهلة زكي

في أكتوبر الماضي، قضت محكمة جنح الهرم في الجيزة، بتأييد الحكم الصادر بحبس الفنانة نهلة زكي، في اتهامها بتحرير شيك دون رصيد لصالح المنتج محمد السبكي، 3 سنوات مع الشغل وكفالة ألف جنيه وتغريمها مبلغ ألفي جنيه.