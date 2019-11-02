حاكم مصرف لبنان: إعادة فتح البنوك لم تشهد أى اضطرابات

أكد حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، أن عملية إعادة فتح فروع المصارف بالبلاد وعودة العمل بالبنوك، لم تشهد أي اضطرابات.



وقال حاكم المصرف المركزى بلبنان، في تصريحات صحفية، اليوم السبت: "لا ننظر بإضافة أي ضوابط على رأس المال، ولا ندرس فرض قيود رسمية عليها".



وشدد حاكم مصرف لبنان على أن إعادة فتح البنوك بعد أسبوعين من الإغلاق بسبب الاحتجاجات، لم يسبب أي مشكلة في أي بنك.



وبدأت المصارف اللبنانية في استئناف عملها، واستقبلت العملاء للمرة الأولى منذ أسبوعين بعد موجة من الاحتجاجات والتظاهرات التي شهدها لبنان مؤخرًا، ما أدى إلى استقالة رئيس الوزراء البناني سعد الحريري، من منصبه.