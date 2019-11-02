رقص جريء من إليسا يثير جدل جمهورها (فيديو)

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة "إليسا"، ظهرت خلاله ترقص حافية القدمين على موسيقى أغنيتها الشهيرة "عايشالك"، وذلك أثناء حفلها الذي أقيم على مسرح الأولمبيا في العاصمة الفرنسية باريس.وأثارت "إليسا " جدلًا واسعًا بعد ظهورها في هذا الفيديو حافية القدمين، وشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجومًا حادًا عليها، معبرين عن صدمتهم لظهورها بهذا الشكل ورقصها الجريء.ويعد حفلها الذي أقيم على مسرح الأولمبيا في العاصمة الفرنسية باريس، هو أول حفل تحييه إليسا بعد المظاهرات والاحتجاجات اللبنانية التي اندلعت مؤخرًا، واختارت أن تعبر عن حبها ودعمها لبلدها ورفعت العلم اللبناني خلال الحفل.