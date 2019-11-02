بحث موقف المبانى والمنشآت الآيلة للسقوط فى القليوبية

أكد محافظ القليوبية أنه في إطار جهود الدولة لمتابعة موقف المباني والمنشآت الآيلة للسقوط والعمل على متابعتها حفاظا على أرواح وممتلكات المواطنين.



قال المحافظ فى تصريحات صحفية إنه يتابع شخصيا وبشكل دوري ومستمر مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ما تم من إجراءات حيال المنشآت الآيلة للسقوط التي سبق حصرها، وتم الاجتماع بشأنها وما تم تنفيذه من إجراءات لتلافي خطر تلك المنشآت، وكذلك ما تم حيال عرض المباني والمنشآت التي تشكل حالتها الراهنة خطورة على حياة المواطنين على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط للوقوف على مدى سلامتها الإنشائية.



ووجه المحافظ بسرعة بيان الحالة الفنية والإنشائية (تحتاج لهدم وإزالة- تحتاج ترميم- منشأة حديثة)، وكذلك حصر كيفية تنفيذ أعمال صيانة العقارات (بالجهود الذاتية من خلال طرح وإسناد مناقصات صيانة سنوية أو دورية "عامة متخصصة" للشركات أو المكاتب الفنية لا يتم إجراء أعمال الصيانة).



ولفت إلى أنه تم إجراء أعمال صيانة للحدائق والمسطحات الخضراء من خلال إجراء مناقصات، كما تم عمل حصر عددي لقرارات الإزالة والهدم والترميم بنطاق الوحدة التي لم يتم تنفيذها، وكذلك موقف العقارات القائمة والصادر لها ترخيص بنطاق الوحدة وكذلك مراجعة الإجراءات القانونية حيال ما تبين من مخالفات.