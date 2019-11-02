حبس شخص أشعل النيران فى زوجته ما أسفر عن مصرعها بالمحلة

أصدر المستشار عماد سالم، المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، اليوم السبت، توجيهاته إلى رئيس نيابة أول المحلة، بضرورة حبس زوج لتورطه في قتل زوجته عقب إشعال النيران بجسدها 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لسماع أقوال شهود العيان وإنهاء إجراءات تسليم الجثة لذويها لدفنها.



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد حسام الخشن مأمور قسم أول المحلة، بورود بلاغ من نقطة مركز حروق زفتى، بوصول سيدة تدعى "شيماء.م.ب" لمركز حروق زفتى مصابة بحروق من الدرجات الثلاثة ووفاتها متأثرة بإصاباتها.



وانتقلت القيادات الأمنية برئاسة العقيد عمرو الحو رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي المحلة وسمنود، والرائد محمد نصر، رئيس مباحث قسم أول المحلة، وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى موقع الحادث وسماع أقوال شهود العيان وأقارب الزوجة الضحية.



وكشفت التحريات الأمنية عن نشوب مشادات كلامية ومشاجرة حامية بين الزوجين، فقام الزوج على إثرها طمعًا في ميراث زوجته بالتعدي عليها بالضرب وإشعال النيران بجسدها وإصابته بحروق من الدرجة الثالثة "أكثر خطورة" وهو ما تسبب فى وفاتها.