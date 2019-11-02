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مصر

السيسى يوجه بتحديث وتطوير منظومة النقل بشكل شامل

السبت 02/نوفمبر/2019 - 04:39 م
جريدة الدستور
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اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم (السبت)، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ووزير النقل.

وصرحت رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الحالية لوزارة النقل، على رأسها مشروع تطوير شبكة السكك الحديدية، بالإضافة إلى مشروعات مترو الأنفاق؛ حيث وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بتركيز الجهود لتحديث وتطوير منظومة النقل في مصر بشكل شامل، وتعزيز قدرات هذا القطاع المحوري بصورة نوعية، خاصةً فى ضوء تأثيره الحيوي والمباشر على الحياة اليومية للمواطنين، وكذلك لارتباطه الوثيق بعملية التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة، وتعزيز الاستثمار والنمو الاقتصادى، وذلك باعتباره مكونًا جوهريًا للنهوض بالبنية الأساسية.

كما وجه الرئيس في هذا الإطار بسرعة الانتهاء من التعاقدات مع الشركات العالمية الموردة للقطارات والجرارات الجديدة لتحقيق التطور والارتقاء المنشود في الخدمات المقدمة إلى ركاب هيئة السكك الحديدية، فضلًا عن سرعة الانتهاء من تنفيذ خط مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، لربطها بكلٍ من القاهرة الجديدة ومدينة 6 أكتوبر ومختلف ضواحي القاهرة، بالإضافة إلى البدء في إجراءات تنفيذ خط القطار السريع المقرر أن يربط ما بين مدينتي العلمين والعين السخنة.

وأوضحت الرئاسة أن وزير النقل عرض خلال الاجتماع الموقف المالى والتعاقدي والتنفيذي للمشروعات الجارية بالوزارة، وكذا الإجراءات الحالية المتخذة والخطط المستقبلية لتحديث النظم الإدارية ونظم التشغيل الخاصة بشبكة السكك الحديدية، والتي تشمل مشروعات البنية الأساسية كتطوير الإشارات والمزلقانات بما يضمن تعزيز معايير الأمان والسلامة، وكذلك جهود تطوير أسطول الوحدات المتحركة على السكك الحديدية، بما تشمله من جرارات وعربات جديدة، وذلك في إطار تعاقدات هيئة السكة الحديد مع الشركات العالمية في هذا الصدد، فضلًا عن استعراض جهود تجديد وصيانة شبكة السكك الحديدية، ورفع كفاءة الورش وتطوير المحطات على مستوى الجمهورية، وعلى رأسها محطة مصر، والتوسع في تطبيقات نظم النقل الذكية، بالتوازى مع دعم القدرات البشرية، وذلك من أجل الارتقاء بمستوى الأمان والخدمات التي يقدمها مرفق السكك الحديدية للمواطنين.

كما عرض وزير النقل مستجدات العمل في تطوير أنظمة الخط الأول لمترو الأنفاق، وكذا تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع الذي يصل طوله لـ 42 كم ويشمل 40 محطة ليربط غرب القاهرة بشرقها.
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