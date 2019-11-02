فن كتابة القصة ولقاءات أدبية بـ"ثقافة أسيوط"

عقدت الهيئة العامة لقصور الثقافة، سلسلة من اللقاءات الأدبية بفرع أسيوط، فنظم بيت صدفا لقاءً أدبيًا بمدرسة النصر الابتدائية المشتركة، شارك فيه الشاعر عبدالحي محروس، والقاص شعبان المنفلوطي الذى تحدث عن فن كتابة القصة القصيرة، والأسس التي يتبعها القاص في سرد ما يقدمه من قصص قصيرة، موضحًا مفهوم الشعر وأنواعه، معرفًا الفرق بين الشعر الفصحى والعامى، كما تناول الحديث مفهوم القافية الشعرية.



وأعقب ذلك الاستماع إلى المواهب الأدبية من تلاميذ المدرسة التي تميزت بوفرة الموهوبين، وكان الأديبان يتناوبان التعليق على كتابات التلاميذ ويرشدانهم إلي كيفية تجويد ما يكتبون، بالإضافة إلى اللقاء الأسبوعى لنادي الأدب الذي أقيم تحت عنوان "إبداعات شبابية"، وتم الاستماع لبعض كتابات أعضاء النادي.



وقدم قصر ثقافة أسيوط، عرضًا فنيًا بمقر المسرح الشتوي لمسرحية "القلب الأبيض"، تأليف أيمن النمر، إخراج محمود عيد فرقة النور للمكفوفين، ويتناول حكايات شابة مصابة بالعجز البصرى، وأنه لا يمنع من تحقيق الأحلام، بحضور رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية ورئيس إدارة النشر الإقليمى بالهيئة، رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، مدير عام فرع ثقافة أسيوط، الأديب درويش الأسيوطى، واﻷديب مدثر الخياط، والكاتب المسرحي نعيم الأسيوطي، والأديب أحمد الشافعى، ولفيف من القيادات الثقافية والأدبية.



واختتم بيت ثقافة أبنوب، ورشة الفنون التشكيلية التي أقيمت بمعهد الفتيات الأزهري، واستكملت الطالبات الرسومات وتلوينها باستخدام الألوان الرصاص، ثم تلى ذلك عرض اللوحات وتكريم المتميزات في موهبة الرسم بجوائز رمزية.