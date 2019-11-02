الجزائر تعلن قبول 5 مرشحين للانتخابات الرئاسية

أعلنت هيئة الانتخابات الجزائرية، قبول ملفات 5 مرشحين للانتخابات الرئاسية من أصل 23 قدموا ملفات الترشح للانتخابات المقرر انطلاقها ديسمبر المقبل.



وقال رئيس سلطة الانتخابات الجزائرية، محمد شرفي، في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، إن 23 مرشحًا قدموا ملفات الترشح للانتخابات، مضيفًا أن 143 شخصًا تقدموا بطلبات الترشح للانتخابات الرئاسية.



وأعلنت هيئة الانتخابات الجزائرية، قبول ملفات ترشح كل من: عبدالقادر بن قرينة، عزالدين ميهوبي، عبدالمجيد تبون، علي بن فليس، عبدالعزيز بلعيد، لانتخابات الرئاسة الجزائرية، بينما لم يقدم المرشح "زغدود علي"، استمارة ترشحه للانتخابات.



وقال رئيس سلطة الانتخابات الجزائرية: "نستعد لأول انتقال حر وديمقراطي للرئاسة منذ الاستقلال"، مؤكدًا اتخاذ إجراءات صارمة لضمان نزاهة اختيار المرشحين للرئاسة.