باحث: أردوغان يبني أكثر من 220 سجنًا لمن يعارضه

قال محمد ربيع الديهي، الباحث فى الشأن التركي، إن تركيا تحولت لسجن كبير لكل من يعارض أردوغان، أو كل من يتبنى سياسات معارضة، هناك أكثر من 4000 قضية وجهت لبعض المعارضين الأتراك، والتى تحمل صفة إهانة الرئيس التركي، وتعد تركيا ثالث أكبر دولة على مستوى العالم لديها سجون.



وأضاف "الديهي"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، إن تركيا تبني أكثر من 220 سجنًا، في الوقت الحالي لاستقبال سجناء الرآي الجدد، الذى يزج بهم "أردوغان" بالسجون دون تحقيقات.



وتابع: "تركيا بها 250 ألف معتقل بعضهم لم يحاكموا ولا يعرفون التهم التى الموجه لهم، مضيفًا أن الأتراك ينبذون ما يفعله "أردوغان" من ممارسات وسياسات داعمة للإرهاب، وذلك بعد تراجع شعبيته".