"ثقافة المنوفية" تناقش التغذية الصحيحة لذوى القدرات الخاصة

في الإطار التثقيفي والتوعوي الذي تقدمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، أعد بيت ثقافة منوف محاضرة بعنوان "التغذية الحديثة لذوي الاحتياجات الخاصة الطريق للمستقبل"، حاضرها أديب مسيحة، رئيس جمعية راود بيت ثقافة منوف، تناول فيها الحديث عن ذوى الاحتياجات الخاصة، وهم فئة من الأشخاص يحتاجون إلى رعاية خاصة بسبب إصابتهم بنوع من الإعاقة التي تحد من قدرتهم على ممارسة النشاطات الحركية والعقلية بشكلٍ طبيعي، وهم غالبا يعانون من العديد من المشاكل في الجهاز العضلي والعظمي والجهاز الهضمي، لذلك بينت الأبحاث والدراسات الحديثة أنَّ النظام الغذائي المتَّبع يمكن أن يُحدث تأثيرًا كبيرًا في حياة الشخص المصاب، ويختلف النظام الغذائي الواجب اتباعه باختلاف درجة الإصابة ونوعها وعمر الشخص والحالة النفسية للمريض، كما أقيم معرض رسوم أطفال بعنوان "عيد الحب المصرى"، تحت إشراف عادل الكومي.



وعقد بيت ثقافة منوف أمسية شعرية لأعضاء نادى أدب قويسنا تناول فيها بعض الأعمال الأدبية والشعرية، منهم القاص سعيد منصور، وقدم "يوميات شبراوى"، والشاعر حمدى الشبراوى "الحرف كلمة"، والشاعر حاتم دغيدى "درس خصوصى" للشاعر أحمد مرسال، وقدم بعض القصائد من ديوان وشوش، كما ألقى القاص سالم محمود محاكمة طير البر.



وناقش قصر ثقافة شبين الكوم، قصة "الحمام والصياد"، بحضانة طيور الجنة، تضمنت توضيح بعض القيم والعادات التي يجب أن ترسخ في أذهان الأطفال، مثل سرعة البديهة وحسن التصرف.