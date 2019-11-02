السبت 02 نوفمبر 2019 الموافق 05 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
RevUP Advertisements

الثقافة

"ثقافة المنوفية" تناقش التغذية الصحيحة لذوى القدرات الخاصة

السبت 02/نوفمبر/2019 - 04:17 م
جريدة الدستور
آلاء حسن
طباعة
في الإطار التثقيفي والتوعوي الذي تقدمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، أعد بيت ثقافة منوف محاضرة بعنوان "التغذية الحديثة لذوي الاحتياجات الخاصة الطريق للمستقبل"، حاضرها أديب مسيحة، رئيس جمعية راود بيت ثقافة منوف، تناول فيها الحديث عن ذوى الاحتياجات الخاصة، وهم فئة من الأشخاص يحتاجون إلى رعاية خاصة بسبب إصابتهم بنوع من الإعاقة التي تحد من قدرتهم على ممارسة النشاطات الحركية والعقلية بشكلٍ طبيعي، وهم غالبا يعانون من العديد من المشاكل في الجهاز العضلي والعظمي والجهاز الهضمي، لذلك بينت الأبحاث والدراسات الحديثة أنَّ النظام الغذائي المتَّبع يمكن أن يُحدث تأثيرًا كبيرًا في حياة الشخص المصاب، ويختلف النظام الغذائي الواجب اتباعه باختلاف درجة الإصابة ونوعها وعمر الشخص والحالة النفسية للمريض، كما أقيم معرض رسوم أطفال بعنوان "عيد الحب المصرى"، تحت إشراف عادل الكومي.

وعقد بيت ثقافة منوف أمسية شعرية لأعضاء نادى أدب قويسنا تناول فيها بعض الأعمال الأدبية والشعرية، منهم القاص سعيد منصور، وقدم "يوميات شبراوى"، والشاعر حمدى الشبراوى "الحرف كلمة"، والشاعر حاتم دغيدى "درس خصوصى" للشاعر أحمد مرسال، وقدم بعض القصائد من ديوان وشوش، كما ألقى القاص سالم محمود محاكمة طير البر.

وناقش قصر ثقافة شبين الكوم، قصة "الحمام والصياد"، بحضانة طيور الجنة، تضمنت توضيح بعض القيم والعادات التي يجب أن ترسخ في أذهان الأطفال، مثل سرعة البديهة وحسن التصرف.
ads

موضوعات متعلقة

منذ ساعة و 25 دقيقة

السيسى يوجه بتحديث وتطوير منظومة النقل بشكل شامل

منذ حوالي 3 ساعات

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد.. وتحدد أماكن سقوط الأمطار

منذ حوالي 5 ساعات

بلاغ للنائب العام ضد خالد يوسف بتهمة النصب على رجل الأعمال الإماراتى خلف الحبتور

منذ يوم

بالأسماء.. حركة التنقلات الكاملة لقيادات البترول

ads

الصور

image description

محمد منير يبدع في افتتاح مهرجان الموسيقي العربية (صور)

image description

تكريم 12 شخصية في مهرجان الموسيقى العربية

image description

مران الأهلي في الإمارات

image description

افتتاح مهرجان الموسيقى العربية في الأوبرا

image description

محمد منير يُشعل أجواء الأوبرا بمهرجان الموسيقى العربية

الأكثر قراءة

الحبس 3 سنوات للفنانة سمية الخشاب

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد.. وتحدد أماكن سقوط الأمطار

ظهور "الثعبان الأعمى" بعد 172 عاماً من الاختفاء

"المالية" تعلن عن وظائف حكومية شاغرة

أيام زمان

باحث: أردوغان يبني أكثر من 220 سجنًا لمن يعارضه

محمد هنيدي يغني في فرح السقا (فيديو نادر)

رضا عبد العال يروى تفاصيل المسلسل الذى جسد قصة حياته

غضب أحمد رمزي من يوسف شاهين بسبب "الشريف".. تعرّف على القصة

نجم الساعة

«إحداهن تسببت في حريق».. أغرب حكايات أغنيات حكيم

الصحة

تيفود بلا علاج.. خطر جديد يهدد الدول العربية

أصل وفوائد الجبنة موتزاريلا

الأطباء يخفقون في مناقشة تكاليف الاختبارات الجينية للسرطان

أعراض ومشاكل النوم مع سن اليأس

الرئيس نيوز

السيسي يجتمع مع وزيري النقل والتخطيط لمتابعة مشروعات تطوير السكة الحديد

السيسي يجتمع مع رئيس PRL الأمريكية للسكك الحديدية لمتابعة توريد الجرارات الجديدة

انفوجراف| الاقتصاد المصرى فى الميزان.. بعد ثلاث سنوات من إصلاحات «صندوق النقد»

قانوني: الحبس 10 سنوات أقصى عقوبة لكمسري قطار طنطا

منوعات

دراسة: النوم العميق ينظف دماغك ويحميك من "ألزهايمر"

وفاة المتسابق الإندونيسي موناندار إثر حادث بحلبة سيبانج

"تيك توك".. تطبيق الـ 500 مليون مستخدم ينمو سريعًا رغم الجدل

أحمر وأبيض وأسود.. زي المنتخب الأوليمبي في أمم إفريقيا

كشكول

المنوفية الأزهرية تنهى اجراء انتخابات مجلس الآباء والأمناء

وزير التعليم يكشف حقيقة غلق صفحات المدارس على "الفيس بوك"

الإسكندرية الأزهرية تبدأ إجراء المقابلات مع المتقدمين للوظائف الجديدة

تجديد الثقة بمجلس أمناء القاهرة الجديدة

إسلام سياسي

جنرال عسكري عراقي يروي شهادته حول تنظيم داعش الإرهابي

"مختار نوح" يفضح ولاء الإخوان السابق لمبارك في مقال جديد

برهامي يدعو مجلس النواب لتغيير سن الطفولة في القانون والدستور

الإخوان تبدأ تنفيذ خطة المستندات المزورة عن القوات المسلحة..


زيت وسكر

“قوى عاملة الإسكندرية”: 6480 عامل غير منتظم مسجل لدينا

وزير القوى العاملة: لا تخافوا من اقتحام مجال المشروعات الصغيرة

وزير التموين يكشف مدة كفاية الاحتياطي الاستراتيجي من القمح

“القوى العاملة”: مشروع التنافسية في مصر الأفضل بين 23 مشروعًا في العالم

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ مصطفى عبدالرازق.. المنادى بالحرية الفكرية «٤»
د.كريمة الحفناوى
التحية لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية.. والفخر للسينما السودانية
بسنت حسن
صانعو القبح
ماجد حبته
بيانات برلمانية للهَبْد فقط!
المزيد

الثقافة

فن كتابة القصة ولقاءات أدبية بـ"ثقافة أسيوط"

"ثقافة المنوفية" تناقش التغذية الصحيحة لذوى القدرات الخاصة

بالصور.. انطلاق معرض"حيفا بوك ستور"

الثلاثاء.. "الورشة- إبداعات الطفل والنشء" بمكتبة الإسكندرية

صفحتنا ع الفيس بوك