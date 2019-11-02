الحبس 3 سنوات للفنانة سمية خشاب

قضت محكمة الدقي، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمود هلال، وأمانة سر ضياء الدين صبحي، بمعاقبة الفنانة سمية الخشاب، بالحبس 3 سنوات وكفالة 50 ألف جنيه لاتهامها بإصدار شيك بدون رصيد.



كان قد أقام الفنان أحمد سعد جنحة مباشرة برقم 17590 لسنة 2019، اتهم فيها الفنانة سمية الخشاب "طليقته" بإصدار شيك بدون رصيد بقيمة مليون جنيه لصالحه.