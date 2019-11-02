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تقارير ومتابعات

أهالى أبو رواش عن مصانع الكيماويات الجديدة: "باب خير"

السبت 02/نوفمبر/2019 - 04:17 م
جريدة الدستور
زينب صبحي
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منطقة ريفية، مساحات شاسعة من الأراضى، نخل مهيب القامة، تشم فور وصولك لها رائحة الحطب المحروق، تشاهد سيدات يرتدين جلبابًا مزخرفًا، يحملن أعواد البرسيم أو القمح، أما الرجال فأغلبهم يرتدون زي فلاحي، حاملين المنجل، وفأسًا، هكذا كان المشهد داخل "أبو رواش" بالجيزة.

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الجمعة، مصنعين لإنتاج الغازات الطبية، ومادة فوق أكسيد الهيدروجين، التابعين لشركة النصر للمواد الكيماوية بمنطقة أبو رواش، التابعة لمركز كرداسة.

وجه تملاؤه التجاعيد، أرهقته أشعة الشمس حتى مال لونه إلى السواد، ثغر باسم، جلست سماح عبدالمجيد، على مطلع أحد الشوارع الرئيسية بمدخل أبو رواش، تتكئ على عكازها الخشبي الذي حملها منذ سنوات، حتى تآكلت بعض القطع منه.

" دول فتحة خير علينا"، هكذا بدأت سماح، حديثها للدستور قائلة: سعدت كثيرًا لافتتاح الرئيس مصنعي الكيماويات، موضحة أن هذين المصنعين سيغيران شكل القرية الذي اعتاد عليه سكانها، إذ إنهما سيوفران فرص عمل جديدة غير تربية المواشي، وزراعة الحقول.

وأضافت إحدى السكان، أن الشباب في المنطقة معظمهم خريجو جامعات، وحاصلون على شهادات بين العليا وفوق المتوسطة، المتوسطة، يفرون من القرية خوفًا من مصير عملهم فيها، الذي سيكون حتمًا في الري أو الزراعة أو رعي الغنم.

ومن جانبها قالت حنان محمد، بائعة لبن، إن مثل هذه المشروعات ستساعدها في زيادة دخلها، إذ إن هذه المصانع ستجلب لهم عددًا كبيرًا من الزائرين، القائمين على المصانع، مما سيزيد من حركة البيع والشراء، معلقة:" هتخلينا نكسب أكتر".

وأصافت، حنان محمد، أن وجود مثل هذه المصانع في المنطقة سيساعد على الاهتمام بمستوي المرافق والخدمات، معقبه: "يعني كابلات الكهرباء هتبقي أقوي، ضخ المية، وغيرها من المرافق اللي هتتغير وتبقي أحسن في وجود المصنعين".

إناء معدني، تسيل منه دماء، به أجزاء من الدواجن الطازجة، تحجب عنها أشعة الشمس، بشمسية كبيرة، وعلى كرسي خشبي تجلس فريدة إبراهيم، المعروفة بأم علا، سيدة في الأربعين من عمرها، تلبس ملابس تبدو مختلفة نوعًا ما في الألوان عن مثيلتها من سكان المنطقة.

"هيخلي كل الشباب والبنات عندهم أمل يشتغلوا هناك"، أوضحت أم علا، أن وجود المصنعين سيغير من أحلام الشباب القابعين في المنطقة، الذين سيسعون بكل جهدهم للالتحاق والعمل في المصنعين، معقبه ": كلهم هيبقوا عايزين يشتغلوا".

وتابعت فريدة إبراهيم، أن كل الأطفال الذين يدرسون في الإعدادية والثانوية، يرغبون الآن في الالتحاق بكلية العلوم، حتى يتثنى العمل لهم في هذا المجال.
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