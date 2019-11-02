مستشار أردوغان يثور عليه ويفضحه: "هناك برلمانيون يغسلون الصحون ويبيعون البيض"

عرضت فضائية " إكسترا نيوز"، مقطع فيديو يرصد كلمة لمستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث قال: "عندما أرى سيدة تأتي لتنظيف بيتي وسيدة أخرى فُصلت من عملها وليس لدى زوجها عمل يجب علينا أن نثور على أردوغان".



وتابع: "عندما أرى مساعد مدير عام جاء من محافظة كيريكال يعمل غاسلًا للأطباق فى أحد المطاعم، أرى الكارثة، وأتألم عندما أذهب إلى محطة الوقود وأرى عضوًا بمجلس النواب يمسك بالمضخة، وأحزن عندما أشاهد رؤساء دوائر وبرلمانيين يغسلون الصحون ويبيعون البيض، فإذا كانت تركيا تعيش كل هذا فلا يجب على أحد الدفاع عن هذا الـ"أردوغان".



وأضاف مستشار أردوغان: "عندما يتم فصل المواطنين من وظائفهم ويتم منعهم من السفر للخارج فلا يستطيعون البحث عن فرص عمل في الخارج، ولا يجدون عملًا بالداخل في القطاع الخاص لأنهم يتهمونهم بالإرهاب".