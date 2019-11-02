شرطة الكهرباء تحصل 215 مليون جنيه غرامات

شنت أجهزة الأمن حملات مكبرة في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كل أشكال الخروج على القانون والأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد.



ونجحت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي في ضبط 294 ألفًا و867 حالة في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد 215 مليونًا و364 ألفًا و651 جنيهًا.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كل صور الخروج على القانون.