ملكة الاسكواش.. "نور الشربينى" صانعة البطولات العالمية

حققت اللاعبة المصرية نور الشربيني، بطلة العالم فى الاسكواش، انتصارًا جديدًا يضاف إلى رصيد بطولاتها، حيث فازت لاعبة سبورتنج والمصنفة الرابعة عالميا ببطولة العالم لسيدات الاسكواش بقيمة جوائز مادية تصل إلى 430 ألف دولار، للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخها.



وتوجت الشربينى على رنيم الوليلي، لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى عالميًا، بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 41 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-4، 9-11، 11-5، 11-6، فى بطولة العالم لسيدات الاسكواش المقامة حاليًا تحت سفح الأهرامات.



كانت الشربيني قد توجت ببطولة العالم لسيدات الاسكواش أعوام 2016 و2017 ثم 2019 في الموسم الماضي والموسم الجاري، وهي خامس لاعبة تحقق لقب بطولة العالم للاسكواش ثلاث مرات بعد أن توجت ببطولة 2019، كما أنها أول لاعبة مصرية تحقق لقب بطولة إنجلترا المفتوحة للاسكواش تحت سن 13 عامًا 2009.



نرصد خلال هذا السطور التالية، رحلة نجاح البطلة نور الشربينى:



- ولدت نور نوفمبر عام 1995 في مدينة الإسكندرية، انضمت لصفوف نادي سموحة لممارسة رياضة الاسكواش عند سن الـ6 سنوات، بعد أن تعلقت بها بسبب أخيها الأكبر منها بعامين والذي سبقها فى ممارستها، وعند بلوغها السابعة شاركت فى أول بطولة لها (كأس مصر لتحت الـ11 عامًا)، لكنها خسرت البطولة، وبعد أشهر قليلة لم تفقد نور الأمل وأصرت على الفوز، فشاركت في البطولة مجددًا وحققت أول لقب في مسيرتها.



-منذ بلوغها سن الثالثة عشر، بدأت نور طريقها إلى العالمية، ففي عام 2009 حققت لقب بطولة العالم للناشئين في الهند، وأصبحت أصغر لاعبة تفوز باللقب العالمي، وبعدها حققت لقب بطولة بريطانيا تحت 13 سنة و15 سنة و19 سنة خمس مرات، وعند بلوغها سن السابعة عشر، وتحديدًا عام 2012 أصبحت نور أول مصرية وأصغر لاعبة تصل لنهائي بطولة بريطانيا المفتوحة.



- حققت أرقامًا قياسية حتى أصبحت أصغر لاعبة في تاريخ رياضة الاسكواش تدخل ضمن تصنيف العشرة الأوائل في العالم بعد أن شاركت في بطولة العالم للشباب، وبعدها ارتقت للتصنيف الثاني عالميًا، وأخيرًا اختتمت إنجازاتها في ماليزيا في تاريخ 30 نيسان من عام 2016 بلقب بطولة العالم في ماليزيا.



فى تصريحات سابقة أكد مدربها الكابتن رشدي مبروك: أنه رآها أول مرة تلعب الاسكواش عندما كانت في السادسة من عمرها، وأعجبته طريقة حملها للمضرب وكيفية لعبها وحماسها الشديد للعب، وقرر أن يكون مدربها الشخصي لوقتنا الحاضر، وأكد مبروك أن نور استطاعت أن تعيد كتابة تاريخ لعبة الاسكواش فى مصر والعالم، وأصابت كبار لاعبي الاسكواش بالإحباط، خاصة نيكول ديفيد الماليزية، التى سحقتها فى عقر دارها وفى ملعبها المكتوب باسمها بماليزيا، وفازت عليها وحصلت على اللقب.



-حققت العديد من البطولات على مستوى جمهورية مصر، كما فازت في بطولة العالم للسيدات للاسكواش لعامي 2016 و2017، وفازت بالمركز الثاني عام 2014 في بطولة أمريكا المفتوحة، والمركز الثالث في بطولة العالم للفرق في كندا ذات العام، كما صُنفت الثانية عالميًا في بطولة العالم عام 2016 في كوالالمبور.



- كرمها الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم عام 2018 بجائزة "محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي" عن فئة الرياضي العربي.



- تجد نور الدعم من عائلتها الذين يشكلون قوة دفاع لها، وحافزًا قويًا وراء انتصاراتها التى رفعت خلالها اسم مصر في الساحات العالمية وعلى منصات التتويج.



- لعب والدها دورًا جوهريًا في تألقها حيث شوهد موجودًا معها في اللحظات الصعبة قبل الانتصارات، ليقف فى الصور ليس كمتلقى لأخبار الإنجازات لكن كنموذج للأب المصري الصانع لرحلة الدعم ومسيرة النجاح لابنته.





