الأمن الاقتصادى يضبط 32 ألف قضية تموينية

شنت أجهزة الأمن حملات مكبرة في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كل أشكال الخروج على القانون وضبط حائزي الأسلحة النارية، ومكافحة جرائم الاتجار وترويج المواد المخدرة، وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد.



ونجحت جهود قطاع الأمن الاقتصادي في مجال القضايا التموينية، في ضبط 32000 قضية تموينية متنوعة، أبرزها ضبط 401 قضية أسطوانات غاز، بمضبوطات بلغت 9688 أسطوانة، ضبط 108 قضايا مواد بترولية بمضبوطات بلغت 1188858 لترًا، وضبط 427 قضية بيع السلع التموينية المُدعمة بالسوق السوداء بمضبوطات بلغت 115 طنًا و45993 عبوة سلع غذائية وتموينية متنوعة، وضبط 79 قضية استيلاء على أموال الدعم.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كل صور الخروج على القانون.