نقيب الزراعيين: زرعنا 100 ألف شجرة فى المحافظات ونستعد للمليون

قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أطلق مبادرة للاهتمام بنظافة المدارس والفصول ورفع الوعي لدى الطلاب، حتى تكون المدارس بها حدائق جميلة تزيد من جمال المدرسة.



وأضاف خليفة، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري"، والمُذاع علي فضائية "ام بي سي مصر"، أن النقابة زرعت 100 ألف شجرة في مراكز الشباب والمدارس والأندية في 27 محافظة بالتنسيق مع المحافظين والأجهزة المعنية بالأمر، لافتًا إلى أنه تم إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة وهي زراعة مليون شجرة.



وأضاف أن النقابة تزرع الأشجار على حسب عدد الفصول بالمدارس، مؤكدًا، أن مهندسي النقابة يشرفون باستمرار على الأشجار بعد زراعتها لضمان وجود مياه ورعاية مناسبة لاستمرارية نموها.

