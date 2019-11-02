فى ذكرى ميلاده.. محطات فى حياة مدحت صالح

يحتفي جمهور الفنان مدحت صالح، صاحب الصوت الفريد، اليوم، بعيد ميلاده.



ولد المطرب الكبير بحى روض الفرج بمدينة القاهرة، وبدأ مشواره الفني في سن الطفولة عندما استمع إلى صوته الدكتور يوسف شوقي في حفل مدرسى، ليقدمه لأبلة فضيلة ليغني في برامجها.



تزوج "صالح" للمرة الأولى من ليلى صديق، شقيقة زوجة الكابتن فاروق جعفر، رزق منها بـ رانيا وأدهم، ثم الفنانة سمية الألفي لمدة عامين وكان يصغرها بسبع سنوات، والفنانة شيرين سيف النصر التي استمر زواجه بها أربعة أشهر فقط، بينما كان زواجه الأخير من الشاعرة ورا الباز ويعد الزواج السادس.



انطلاقته كانت من خلال أغنية (أكيد) ثم (لما قالوا عينيك) و(حد يقول لحبيبي) من ألحان الموسيقار محمد سلطان – ثم غنى في إحدى الحفلات التي حضرها رئيس الجمهورية بأغنية (يا جريد النخل العالي) وكانت هذه الأغنية سببًا لينال شهرة ونجاحًا كبيرين وأصبح من نجوم الصف الأول في الغناء.



دخل مجال التمثيل، شارك في بطولة عدد من الأعمال، منها مسلسلات «قشتمر، لؤلؤ وأصداف، شباب رايق جدا، زهرة وأزواجها الخمسة، حكايات البنات،السندريلا، صباح الورد»، وفى السينما، قدم أفلام «إحنا ولاد النهارده، كرسي في الكلوب، اللبيس، الحب في ظروف صعبة، علمني الحب"، كما شارك في عدة مسرحيات منها (قشطة وعسل)، (طرائيعو)، و(حزمني يا)، وقدم فوازير رمضان لعدة أعوام مع المخرج الراحل فهمي عبدالحميد.



تألق في الغناء الدرامى بالأفلام السينمائية والمسلسلات واستعان به المخرجون في بعض الأفلام التي لم يشارك فيها بالتمثيل، ولكنه كان يؤدى بعض الأغنيات، منها فيلم "شورت وفانلة وكاب، مافيا، وألوان السما السبعة، أمير الظلام، والغرفة 707".