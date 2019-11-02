القوى العاملة: توفير 120 عقد عمل لذوى الاحتياجات الخاصة

قال وزير القوى العاملة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى يولي اهتمامًا خاصًا بذوي الاحتياجات الخاصة، لافتًا إلى أن الوزارة لا تدخر جهدًا في هذا الشأن.



وأضاف وزير القوى العاملة، خلال تصريحاته ببرنامج "صباح الورد"، المُذاع على فضائية "ten"، أن مديرية الجيزة توفر مجموعة من فرص العمل تصل إلى 120 عقد عمل، وذلك بعد أن وفرت مديرية القاهرة 376 عقد عمل الأسبوع الماضى.



وأوضح وزير القوى العاملة، أن توفير فرص العمل من جانبي مديرية القاهرة والجيزة سيولد خلال الفترة القادمة، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على توفير فرص عمل جديدة، أسوة بباقى المديريات، مؤكدًا حرصه على حضور كل هذه الفعاليات وتوزيع هذه العقود بنفسه.