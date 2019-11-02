الجزائر تعلن القائمة النهائية لانتخابات الرئاسة بـ23 مرشحًا

أعلنت هيئة الانتخابات الجزائرية، منذ قليل، القائمة النهائية لمرشحى رئاسة الجمهوية، التي تضم 23 مرشحًا.



وقال رئيس سلطة الانتخابات الجزائرية، في مؤتمر صحفي اليوم السبت، إن 23 مرشحًا قدموا ملفات الترشح للانتخابات، مضيفًا: أن 143 شخصًا تقدموا بطلبات الترشح للانتخابات الرئاسية.



وأضاف رئيس سلطة الانتخابات الجزائرية: "نستعد لأول انتقال حر وديمقراطى للرئاسة منذ الاستقلال"، مؤكدًا اتخاذ إجراءات صارمة لضمان نزاهة اختيار المرشحين للرئاسة.