بالأسود.. رانيا منصور في احتفالات الهالوين

شاركت الفنانة رانيا منصور، جمهورها بمجموعة صور، عبر حسابها الشخصي على موقع "انستجرام"، من حفل الهالوين.



وظهرت "رانيا"، بفستان قصير من اللون الأسود، وسط ديكو واحتفالات عيد الهالوين، ونالت الصور إعجاب المتابعين.



وشاركت رانيا منصور، في الجزء الثالث من مسلسل "نصيبي وقسمتك3"، في حكاية "بدلة جديدة"، بطولة سلوى عثمان، شريف سلامة، رانيا منصور، نورهان منصور، تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد جمعة.