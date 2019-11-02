تتويج الفائزين في مسابقات الأولمبياد الخاص المصري بمطروح (فيديو)

توّج، اليوم السبت، الأطفال الفائزين في ألعاب ومسابقات الأولمبياد الخاص المصري في رياضات "كرة القدم، وألعاب القوى، والبوتشي" بمركز شباب مطروح، تحت رعاية محافظ الإقليم.



جاء ذلك بحضور العقيد هيثم عبدالهادي المستشار العسكري، وخالد عبدالحميد مدير مديرية الشباب والرياضة، والدكتورة نجلاء البلشي وكيل مديرية الشباب والرياضة، والدكتور باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص، والدكتور عمرو الطحاوي نائب المدير الوطني للأولمبياد الخاص، والدكتور مصطفى شوقي المنسق الوطني للأولمبياد الخاص بمطروح، والدكتور طارق محسن مدير فرع القاهرة الكبري والإسكندرية للأولمبياد الخاص، والدكتور مروان أشرف مدير برنامج الرياضات الموحدة، وكابتن عامر كريم سكرتير منطقة الكرة بمطروح.



وأوضح الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص، بعد الانتهاء من المسابقات، أنه تم عمل القرعة وتأهيل 16 من أطفال مطروح إلى الألعاب الوطنية الأولمبياد الخاص بالقاهرة 2020.



يذكر أن أقيمت اليوم السبت، ألعاب ومسابقات الأولمبياد الخاص المصري في رياضات "كرة القدم، وألعاب القوي، والبوتشي" بمحافظة مطروح.