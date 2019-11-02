"السيسى" أمر بالكشف المبكر عن المرض.. أعراض وعلاج الفشل الكلوى

أمر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، بسرعة تجهيز حملة للكشف المبكر عن مرض الفشل الكلوى، تستهدف 28 مليون سيدة سنويًا، وأن النساء اللائى خضعن للكشف الطبى فى الحملة سيخضن لمتابعات سنوية مجانًا، وستنطلق الحملة رسميًا فى المركز الإقليمى لصحة المرأة في الإسكندرية.



وترصد "الدستور" أعراض وأسباب المرض، فى سياق السطور التالية:-



الأعراض:

- انخفاض كمية البول بشكل ملحوظ.

-الشعور الدائم بالغثيان والتقيؤ.

- الشعور بفقدان الشهية، التعب والضعف.

- انخفاض حدة التفكير، وانقباض العضلات.

-وذمات بالكاحلين والأرجل.

-ارتفاع مستوى ضغط الدم.



العلاج:

- تقليل استهلاك الكحول حتى الحد الأدنى.

- تناول أقل ما يمكن من البروتينات، البوتاسيوم والملح.

-موازنة مستوى السكر.

-علاج ضغط الدم.

-الإقلاع عن التدخين.

-المحافظة على وزن سليم.

-استخدام عقلاني للأدوية التي تباع دون وصفة طبيب، والتى يعرف عن سموميتها للكلية مثل (NSAIDS).