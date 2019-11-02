مصرع طفلة فى بالوعة صرف بالحوامدية

لقيت طفلة مصرعها عقب سقوطها في بالوعة صرف صحي بمنطقة الحوامدية في الجيزة.



تلقى قسم الحوامدية إشارة من مستشفى الحوامدية العام بوصول الطفلة "ملك" 3 سنوات، متوفية.



على الفور أمر اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بسرعة كشف ملابسات الحادث.



وكشفت التحريات عن أن الطفلة سقطت داخل بالوعة صرف، وأقر والدها "مصطفى"، 32 سنة، ميكانيكي، أنها سقطت أثناء لعبها في طرنش تحت الإنشاء وتمكن من استخراجها بعد غرقها ولم يتهم أحدًا بالتسبب في وفاتها.



تحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.