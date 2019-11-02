18.6 % زيادة فى إجمالى التسهيلات الائتمانية خلال عام

كشف تقرير رسمي حديث، ارتفاع التسهيلات الائتمانية بالعملة المحلية إلى 1.2 تريليون جنيه خلال شهر يوليو 2019 مقابل 1.075 تريليون جنيه خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بنسبة ارتفاع قدرها 18.6%، وذلك وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.



وأضاف تقرير جهاز الإحصاء، أن إجمالي التسهيلات الائتمانية بالعملة الأجنبية قد تراجعت إلي حدود 543.8 مليار جنيه خلال شهر يوليو 2019 مقابل 556 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بنسبة انخفاض قدرها 2.2% خلال عام.



وأوضح الإحصاء، أن التسهيلات الائتمانية بالعملة الأجنبية انقسمت بين حكومية والتي ارتفعت من 233.5 مليار جنيه خلال يوليو 2018 لـ 276.3 مليار جنيه خلال يوليو 2019، وأخري غير حكومية انخفضت من 322.5 مليار جنيه لـ267.5 مليار جنيه، وقطاع خاص من 262 مليار جنيه لـ 217.5 مليار جنيه، وقطاع عائلي بقيمة 9.7 مليار جنيه، وقطاع خارجي بقيمة 5.2 مليار جنيه.