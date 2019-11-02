112 مليون جنيه لمواجهة سيول نويبع

نفذ قطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والرى، عدة مشروعات ضمن الخطة الاستثمارية لخدمة منظومة الموارد المائية والوفاء بمتطلبات الاحتياجات المائية بمجالات الشرب والزراعة، فضلًا عن مشروعات الحماية من مخاطر السيول، خاصة فى محافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء ونويبع وسانت كاترين.



وقال المهندس سيد سركيس، رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والرى، إنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال حماية عدة مناطق بمدينة نويبع، تضمنت إنشاء ثلاثة سدود وبحيرة صناعية بقيمة إجمالية 112 مليون جنيه، بالإضافة إلى أعمال حماية منطقة سانت كاترين عن طريق إنشاء ثلاثة سدود إعاقة وبحيرتين، بالإضافة إلى تنفيذ سد الأخضر والإسباعية لحماية الممتلكات العامة والخاصة والطرق الرئيسية والاستثمارات السياحية.



