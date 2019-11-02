بالصور.. انطلاق معرض"حيفا بوك ستور"

انطلق، صباح اليوم السبت، معرض "حيفا بوك ستور"، يضم عددًا من الكتب المستعملة بخصومات هائلة، لمدة يوم واحد، بشارع البستان السعيدي بجوار مقهى زهرة البستان، بميدان طلعت حرب- وسط البلد.



ومن أبرز الكتب: دواوين الشعراء لعبدالرحمن الأبنودي، وصلاح عبدالصبور وأدونيس وسميح القاسم وغيرهم، بالإضافة إلى روايات الأديب الراحل نجيب محفوظ ورضوى عاشور، وكتب الأدباء الفائزين بجائزة نوبل للآداب خلال الأعوام الماضية.



كما يضم المعرض مؤلفات خاصة بالسينما والمسرح، فضلا عن عدد من إصدارات دار تبارك للنشر والتوزيع وغيرها من دور النشر.

