رندا البحيري بـ "لوك" صادم في أحدث ظهور لها (صور)

شاركت الفنانة رندا البحيري، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها.



وظهرت "البحيري" بإطلالة جريئة، مرتدية تيشرت كت من اللون الأسود، كشف عن أجزاء من جسمها، واعتمدت على شعر قصير باللون الأرزق لمصفف الشعر مصطفى عبده، وعدسات لاصقة باللون الأزرق أيضًا، إضافة إلى اعتمادها على مكياج ثقيل أبرز ملامحها لخبيرة التجميل رحاب الشريف.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة رندا البحيري، كان فيلم "كازانوفا" إنتاج 2018، وشارك في بطولته إيساف، إلهام عبد البديع، مصطفى هريدي، إيمي سالم، أحمد التهامي، أحمد فاروق، عبد الباسط حمودة، ياسر علي ماهر، ميريهان مجدي، مها أبو عوف، ومن تأليف هيثم وحيد، وإخراج أسامة فاضل.